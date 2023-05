Rússia abre processo por terrorismo em caso de 'drones' contra o Kremlin

O Comité de Investigação da Rússia abriu esta quarta-feira um processo criminal pelo que classifica de "ataque terrorista" com 'drones' contra o Kremlin e pelo qual a Presidência russa responsabiliza a Ucrânia.

"O principal departamento de investigação do Comité de Investigação da Rússia iniciou um processo criminal (...) relacionado com uma tentativa de ataque à residência do Presidente da Rússia no Kremlin", disse o organismo estatal em comunicado.

Esta quarta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de ter atacado o Kremlin com dois 'drones' e de tentativa de assassínio do Presidente russo, Vladimir Putin, que Kiev rejeitou categoricamente.