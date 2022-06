A Rússia foi acusada pela Estónia de violação do espaço aéreo nacional com um helicóptero, no passado sábado. O embaixador russo foi convocado esta terça-feira para discutir este assunto, que a nação báltica considera "extremamente grave e lamentável".Segundo a Reuters, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia acrescentou ainda que a situação causa tensões adicionais que são completamente inaceitáveis.