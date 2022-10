Mísseis russos atingiram esta quinta-feira uma zona residencial na cidade de Zaporíjia, capital da província com o mesmo nome e uma das regiões recém-anexadas por Putin, numa altura em que aumentam na Rússia as críticas abertas à forma como a guerra está a ser conduzida.





Pelo menos três pessoas morreram no ataque, que destruiu completamente um bloco de apartamentos. Doze pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de três anos, e as autoridades tentavam esta quinta-feira resgatar várias pessoas presas nos escombros. O Presidente Volodymyr Zelensky denunciou que, após um primeiro ataque, o edifício foi alvejado uma segunda vez quando as equipas de resgate tentavam socorrer as vítimas. “É uma maldade absoluta”, acusou.

Leia também Novas sanções da UE contra escalada russa no conflito O ataque ocorreu horas depois de Vladimir Putin ter assinado os decretos finais que consumam a anexação pela Rússia de Zaporíjia e outras três regiões ocupadas - Kherson, Donetsk e Luhansk. O Kremlin não ofereceu qualquer justificação para aquele que foi, na prática, um ataque deliberado contra civis que a Rússia considera, agora, como seus cidadãos.

No campo de batalha, as forças ucranianas continuam a avançar no Sul e no Leste do país, aproveitando o colapso das linhas defensivas russas nas regiões de Kherson e Kharkiv. Um vídeo que se tornou viral mostra um tanque russo com uma bandeira branca presa ao canhão a render-se na região de Kherson.