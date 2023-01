A Ucrânia viveu esta quinta-feira mais uma jornada de terror. A Rússia reagiu ao anúncio de envio de tanques alemães Leopard 2 e norte-americanos M1 Abrams com um ataque maciço com mísseis e drones que terá matado pelo menos 11 pessoas e ferido 11 outras. As sirenes de alarme tocaram em todo o país. Em Kiev, milhares de residentes refugiaram-se nas estações de metro, enquanto no exterior as baterias antiaéreas protegiam os céus da capital.









Ver comentários