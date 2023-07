Rússia detém Igor Girkin, acusado pelo abate do voo MH17 e crítico do Kremlin

O ex-agente dos Serviços Federais de Segurança da Rússia (FSB) Igor Girkin, que foi condenado pela justiça pelo abate do voo MH17 da Malysia Airlines em 2014, e que recentemente se tornou crítico do Kremlin, foi detido esta sexta-feira na Rússia.

A mulher, Miroslava Reginskaya, confirmou a detenção e explicou que Girkin foi acusado "de acordo com o artigo 282 do Código Penal da Federação Russa", que inclui o crime de "atividades extremistas".

O advogado de Girkin, Alexander Molojov, confirmou a detenção do seu cliente por funcionários do Comité de Investigação do Gabinete do Procurador-Geral da Rússia.