A Rússia afirmou esta segunda-feira ter repelido uma ofensiva ucraniana de grande envergadura no Sul da região de Donetsk, mas Kiev desmente e acusa o Kremlin de tentar desviar atenções das perdas que está a sofrer em Bakhmut com falsas notícias sobre o início da contraofensiva ucraniana. Ainda assim, o certo é que as tropas ucranianas estão a "iniciar ações ofensivas" em vários pontos da frente.









