Rússia é "ameaça mais direta" à ordem mundial, afirma von der Leyen

A Rússia é a "ameaça mais direta" à ordem internacional, devido à invasão da Ucrânia, declarou esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Tóquio para participar na 28.ª cimeira UE-Japão.

Moscovo "é hoje a ameaça mais direta à ordem mundial com a guerra bárbara contra a Ucrânia e o perturbador pacto com a China", disse Von der Leyen, depois de um encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, na presença do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Nesta 28.ª cimeira, os dois lados comprometeram-se a reforçar a cooperação para aplicar "fortes sanções" à Rússia, na sequência da invasão na Ucrânia, e a levar à justiça os responsáveis pelos "crimes de guerra" cometidos no conflito.