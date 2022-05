Rússia está a reparar ponte perto da Ucrânia danificada por ato de sabotagem

Equipas de trabalhadores começaram, esta segunda-feira, a reparar uma ponte no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, que foi danificada no que as autoridades locais descreveram como um ato de sabotagem, noticiou a agência Associated Press.

A administração regional disse que espera que os trabalhos de reparação estejam concluídos na quarta-feira.

O governador regional de Kursk, Roman Starovoit, disse no domingo que a ponte foi danificada com explosivos por agressores não identificados e o comité de investigação, a agência de investigação estatal da Rússia, lançou um alerta para o que descreveu como um "ato terrorista".