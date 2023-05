A Rússia lançou esta segunda-feira dois novos ataques com mísseis e drones contra Kiev, um dos quais em pleno dia, causando o pânico nas ruas da capital ucraniana.



Vários vídeos mostram crianças com mochilas da escola às costas a correrem para os abrigos subterrâneos enquanto soam as sirenes de alerta.









Ver comentários