Rússia pede ao TikTok que não recomende conteúdos militares a menores

O regulador de comunicação russo exigiu esta segunda-feira que o TikTok parasse de incluir conteúdos relacionados com o exército em mensagens recomendadas para menores, num anúncio partilhado no seu canal oficial de Telegramas.O regulador Roskomnadzor disse ter identificado conteúdos no programa de partilha de vídeos relacionados com a "operação militar especial" da Rússia na Ucrânia e que muitos deles tinham carácter anti-russo.O TikTok é popular entre os utilizadores mais jovens e também tem uma versão destinada a crianças com menos de 13 anos. A empresa disse recentemente que está a testar restrições de conteúdo com base na idade.A rede social, que é propriedade do gigante tecnológico chinês ByteDance, ainda não se manifestou.