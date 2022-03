Rússia planeia enviar 1.000 mercenários para Donbass

Os Estados Unidos garantiram esta quarta-feira que identificaram "sinais" de que a Rússia planeia enviar "cerca de 1.000 mercenários" para a região do Donbass, no leste da Ucrânia, para intensificar a sua ofensiva naquele território.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse em conferência de imprensa que há indícios de que o Kremlin procura contratar esses mercenários através do grupo Wagner, uma organização paramilitar privada com paramilitares e forças especiais chechenas.

John Kirby assegurou que o grupo Wagner - também apoiado pelo Kremlin - estaria a tentar recrutar os mercenários na Síria e em países do norte de África, como a Líbia, para os enviar para o Donbass, onde priorizou a sua operação militar.