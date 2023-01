Rússia produz mais mísseis antiaéreos que o resto do mundo junto

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu esta terça-feira que o seu país está a produzir tantos mísseis antiaéreos como todos os países do mundo juntos, em resposta à alegada escassez de munições no Exército russo.

"No que diz respeito aos mísseis de defesa antiaéreos de diferentes classes, a produção russa é comparável à produção mundial", sublinhou o chefe de Estado russo, durante uma reunião no Kremlin com Viacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, faz fronteira com a Ucrânia.

Putin enfatizou que a Rússia fabrica "três vezes mais" mísseis antiaéreos do que os produzidos pelos Estados Unidos para os sistemas de defesa antiaéreos Patriot.