O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta terça-feira Vladimir Putin de tentar arrastar a Bielorrússia para a guerra e apelou à criação de uma força internacional de monitorização da fronteira entre os dois países para evitar o alargamento do conflito.



Na segunda-feira, o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou a criação de uma força militar conjunta com a Rússia para proteger a fronteira de alegadas ameaças vindas da Ucrânia, e esta terça-feira ordenou a realização de uma inspeção de prontidão para o combate a todas as forças militares do país, medidas que causaram preocupação em Kiev e no Ocidente.









