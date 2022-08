Russos avançam no leste e ucranianos tentam travá-los destruindo uma ponte

Militares russos atacaram na última noite áreas residenciais em toda a Ucrânia, enquanto as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva atingindo a última ponte operacional sobre um rio na região de Kherson ocupada pela Rússia, disseram autoridades ucranianas.

Um ataque russo à cidade de Kramatorsk matou três pessoas e feriu outras 13 na sexta-feira à noite, de acordo com o presidente da câmara daquela localidade, que serve de quartel-general das forças ucranianas no leste do país.

O Ministério da Defesa russo afirmou este sábado que as suas forças tomaram o controlo de Pisky, uma aldeia nos arredores da cidade de Donetsk, a capital provincial que os separatistas pró-Moscovo reivindicam desde 2014. A informação foi negada pelas autoridades ucranianas.