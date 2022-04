Helicópteros ucranianos atacam depósito de combustível na Rússia

Um depósito de combustível foi esta sexta-feira arrasado em Belgorod, localidade russa próxima da fronteira com a Ucrânia que tem servido de posto de abastecimento das tropas russas que combatem no Leste ucraniano. Moscovo imputa o ataque a helicópteros ucranianos, o que, a ser verdade, representa a primeira ação ofensiva das tropas da Ucrânia em território da Rússia.









Imagens de câmaras de segurança mostram o momento do ataque. Primeiro surgem raios de luz de mísseis que atingem o depósito e pouco depois os dois helicópteros que fizeram os disparos. A presença de helicópteros ucranianos foi referida também pelo governador regional de Belgorod. Horas depois, residentes falavam de aviões a baixa altitude e do som de explosões vindo da fronteira. Não muito longe, do lado ucraniano, fica a cidade de Kharkiv.

As autoridades ucranianas começaram por não confirmar nem negar envolvimento no ataque. “A Ucrânia está a efetuar uma operação contra a agressão russa em território da Ucrânia e isso não significa que seja responsável por cada catástrofe em território da Rússia”, afirmou Oleksandr Motuzyanyk, porta-voz do Ministério da Defesa. Horas depois, o secretário do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksiy Danilov, negou taxativamente: “Dizem que fomos nós, mas, de acordo com as nossas informações, isso não corresponde à realidade.”









Leia também Tropas russas às portas de Kiev Mas Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, culpou a Ucrânia e alertou que o incidente não cria condições favoráveis para as conversações.