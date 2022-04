Forças ucranianas obrigam russos a recuar em Kharkiv. Enviado da CMTV mostra a destruição no campo de batalha

O enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, esteve na aldeia de Malaya Rohan, em Kharkiv, zona de combate direto entre as tropas russas e o exército ucraniano, e mostrou o rasto de destruição e morte deixado pelos combates no local, que levaram os russos a recuar.De acordo com o diretor-adjunto do Correio da Manhã, "nem as tropas nem os blindados russos escapam à resistência das forças ucranianas".Junto ao que resta da linha de combate russa, junto ao campo de batalha, Alfredo Leite relata que "o que resta é uma destruição total" com "muitos cadáveres por todo o lado". "Tudo ficou para trás: blindados carbonizados, restos de equipamentos, restos de ração de combate", relata o jornalista no local.Alfredo Leite, que mostra um dos tanques russos completamente destruído, salientou que este é apenas um dos muitos que conseguiu observar naquela antiga frente de combate. "É um amontoado de ferro carbonizado", destacou o diretor-adjunto do Correio da Manhã."Nesta zona fora de Kharkiv, ninguém está a salvo", salientou o jornalista, enquanto mostrava uma ambulância que participava numa operação de socorro a várias pessoas necessitadas completamente danificada, depois de atingida pelas tropas russas.Em imagens capturadas pelo jornalista, pode ver-se os militares ucranianos a contar as granadas russas deixadas para trás no meio de toda a destruição.