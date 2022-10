Seis helicópteros Kamov de combate a incêndios doados à Ucrânia

Os seis helicópteros Kamov de combate a incêndios, desde 2018 parados num armazém em Ponte de Sor a aguardar reparações e manutenção - ações travadas porque as empresas que o podem fazer são russas e estão sob embargo - e que já perderam as licenças para voar, vão ser enviados "o mais rapidamente possível" para a Ucrânia, anunciou esta quinta-feiraa ministra da Defesa, Helena Carreiras.Um está totalmente inoperacional após um acidente."A pedido da Ucrânia e em articulação com o Ministério da Administração Interna vamos disponibilizar à Ucrânia a nossa frota de Kamov", anunciou. "Transferidos no estado em que estão", serão "muitíssimo úteis à Ucrânia e essa cedência foi muito agradecida", disse a ministra Helena Carreiras. "Os ucranianos conhecem as condições em que se encontra o material", afirmou.A Ucrânia - em guerra com a Rússia desde fevereiro - opera ‘hélis’ iguais e tem onde os reparar.Portugal já enviou armas, munições, blindados e drones. Tem disponibilidade para acolher refugiados e feridos e treinar soldados.Os Kamov foram adquiridos em 2006 e, em dez anos, custaram mais de 340 milhões de euros. Pararam em 2018 a cargo da Proteção Civil.Estão agora sob gestão da Força Aérea. O aluguer de aparelhos para os substituir já custou em quatro anos mais de 25 milhões ao Estado.