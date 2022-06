O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou ontem as tropas junto à disputada cidade de Severodonetsk, palco de alguns dos combates mais violentos da guerra, onde admitiu que as tropas ucranianas enfrentam um inimigo "muito superior" e avisou que a perda da região do Donbass deixará a Ucrânia numa situação "muito difícil".









