Um tanque militar russo esmagou um carro civil, na cidade ucraniana de Zaporizhzhia, que tentava sair da zona de perigo e estava parado na beira da estrada.



Como resultado, dois homens adultos e uma criança morreram carbonizados no carro em chamas, avançou a polícia estatal.



As autoridades estão a identificar as vítimas. Já foram abertos processos criminais por violação da lei em período de guerra.

A #Russian tank crushed a car with civilians inside, police of the #Zaporizhzhia region report



"As a result, two adult men were killed and a teenage boy burned to death in the burning car," the police state, adding that this happened in the #Orykhovsky district. pic.twitter.com/Coj8i1KCHt