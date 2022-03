Incêndio na maior central nuclear da Europa após ataque russo

A central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior do seu género na Europa, estava a arder ao início da madrugada desta sexta-feira, após um ataque das tropas russas. A informação foi avançada pelo presidente da câmara municipal da cidade vizinha de Energodar, citada pela agência Reuters.



"Exigimos que eles parem os bombardeios", disse Andriy Tuz, porta-voz da central nuclear, n

um vídeo publicado no Telegram. "Há uma ameaça real de perigo nuclear na maior estação de energia atómica da Europa."



"Se explodir, será 10 vezes maior do que Chernobyl! Os russos devem cessar imediatamente o fogo e permitir que os bombeiros estabeleçam uma zona de segurança!", alerta o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia no Twitter.



"Têm havido combates ferozes entre as forças locais e as tropas russas", disse Dmytro Orlov, acrescentando que tinha havido baixas sem, no entanto, dar pormenores.Anteriormente, as autoridades ucranianas informaram que as tropas russas estavam a intensificar os esforços para controlar a central nuclear e que tinham entrado na cidade com tanques."Como resultado do contínuo bombardeamento inimigo de edifícios e unidades da maior central nuclear da Europa, Zaporizhzhia está a arder", disse Orlov no seu canal no Telegram, referindo aquilo a que chamou uma ameaça à segurança mundial.A central nuclear localiza-se na cidade de Enerhodar e é responsável por fornecer cerca de 20% da energia elétrica do país.Um funcionário do governo ucraniano disse à Associated Press que níveis elevados de radiação foram detetados perto do local da central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, que está sob ataque das forças russas.

De acordo com um porta-voz da central nuclear, deflagrou um incêndio depois do ataque ao local, que fica na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia.

Já durante a madrugada o regulador ucraniano informou a Agência Internacional de Energia Atómica que não houve alteração aos níveis de radiação na central ucraniana. #Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022