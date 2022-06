O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta segunda-feira aos sete países mais ricos do Mundo mais armas e apoio internacional para acabar com a guerra “até ao inverno”.



Discursando por videoconferência na Cimeira do G7 que decorre na Alemanha, o chefe de Estado ucraniano defendeu que “ainda não chegou o momento” de negociar com a Rússia e que a Ucrânia deve consolidar primeiro as suas posições e ganhar uma posição de vantagem.









