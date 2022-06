Se, no Leste e no Sul da Ucrânia, a situação é dramática com ataques atrozes a cada momento, na capital vive-se uma normalidade aparente, como se o país não estivesse em guerra há mais de 100 dias. Quando estalou o conflito, as ruas de Kiev tornaram-se sombrias e sem pessoas, que fugiram com medo do futuro.









