"Tenho comida para apenas dois ou três dias": Jogador ganês na Ucrânia pede socorro

Najeeb Yakubu, um jogador de futebol ganês do clube ucraniano FC Vorskla Poltava, contou o que tem vivido nos últimos dias na Ucrânia após a invasão russa. O jogador explicou, na quinta-feira, a um jornal do Gana que foi treinar na quarta-feira e estava tudo bem no dia seguinte "acordei com a notícia [do ataque]. Eles enviaram uma mensagem de emergência de que não haveria treino e que deveríamos ficar em casa e estar seguros. Liguei para os meus amigos na cidade que foi atacada e eles disseram que não é um filme, é a sério".



O jogador disse ainda que os ucranianos esgotaram os supermercados nos dias anteriores à guerra e que "não há [mantimentos] suficiente. Não se consegue obter o suficiente", e acrescentou "[o que eu tenho é suficiente para] talvez dois, três dias, eu acho. Se eles reabastecerem, posso comprar mais alimentos, mas realmente não sei o que vai acontecer amanhã ou depois."

Najeeb Yakubu está a cerca de 1h30 de Kharkiv, uma das cidades atacadas pelos russos. O jogador referiu que está preso na cidade e que os serviços estão parados: "Nada está a funcionar, sem bancos, autocarros, táxis, aeroportos ou restaurantes, nad. Não sabemos o que fazer. Temos que nos mudar o mais rápido possível, mas como podemos? Estamos presos aqui".

Najeeb admitiu que será difícil evacuar a cidade porque a fronteira mais próxima ficava a 15h00 de autocarro. "Não sei se alguém estaria disposto a sacrificar-se e levar-nos até lá. É difícil, não sabemos o que fazer", rematou o jogador.