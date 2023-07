Tensão em Zaporizhzhia ante denúncias de ataque

Rússia e Ucrânia trocaram acusações na terça-feira sobre alegados planos para fazer explodir a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, atualmente na posse de tropas russas. Contudo, peritos da AIEA, agência da ONU para a energia atómica, afirmaram esta quarta-feira não ter confirmação da existência de minas ou explosivos no perímetro da central.









Peritos da AIEA “têm inspecionado partes das instalações, incluindo secções do perímetro da enorme bacia de arrefecimento, sem detetarem indícios de minas ou explosivos”, referiu a AIEA, frisando, embora, que precisa de acesso a todos os edifícios da central.

Entretanto, a Rússia desmentiu notícias segundo as quais o Presidente chinês, Xi Jinping, alertou pessoalmente o homólogo russo, Vladimir Putin, durante a visita a Moscovo, em março, para não usar armas nucleares na Ucrânia. “Não confirmo isso”, afirmou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, considerando as notícias sobre o tema “pura ficção”.