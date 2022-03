A produtora da estação de televisão Fox News, Oleksandra Kurshynova, morreu esta segunda-feira na sequência do ataque das tropas russas ao carro onde seguia com o operador de câmara Pierre Zakrzewski, que também perdeu a vida.

O jornalista Benjamin Hall, também da Fox News, sobreviveu e está internado nos cuidados intevsivos, mas perdeu parte de uma perna.

The truth is the target. Russian troops fired at Fox News camera crew near Kyiv. Cameraman Pierre Zakrevsky and producer Oleksandra Kurshynova were killed. Journalist Benjamin Hall survived, but lost part of his leg. #RussianWarCrimesinUkraine