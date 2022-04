Três fortes explosões registadas na cidade ucraniana de Odessa

A cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, registou ao início da manhã deste domingo fortes explosões, sendo possível observar três grandes nuvens de fumo negro numa área onde se armazena o combustível.

Segundo a agência de notícias Efe, o fumo é visível a norte da cidade, onde se encontra localizada uma refinaria.

O conselheiro do ministro do Interior ucraniano Anton Guerachtchenko escreveu na plataforma de mensagens Telegram: "Odessa foi atacado do ar. Foram relatados incêndios em algumas áreas. Alguns dos mísseis foram abatidos pela defesa aérea".