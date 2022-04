Tropas russas estão a recrutar moradores no sul da Ucrânia, revela Zelensky

O presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, revelou que as tropas russas estão a intensificar a atividade a leste e a sul da Ucrânia.



Numa nota partilhada esta quarta-feira à noite no site do presidente, Zelensky revela que os russos estão a recrutar moradores no sul do país, assim como nas regiões de Donetsk e Lugansk.







Zelensky apelou a um embargo petrolífero à Rússia e à prontidão europeia para "desistir de toda a energia russa". "A União Europeia deve parar de patrocinar a máquina militar da Rússia", escreveu no discurso diário sobre o conflito.



