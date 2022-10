Tropas ucranianas fazem avanços no Sul do país

Tropas ucranianas conseguiram romper as linhas de defesa russas na região de Kherson e penetrar dezenas de quilómetros em território ocupado, no mais significativo avanço militar no Sul do país em vários meses.O Presidente Volodymyr Zelensky já tinha sugerido no fim de semana que existiam boas notícias na frente Sul, mas a confirmação acabou por chegar do lado oposto. Vladimir Saldo, dirigente instalado pelos russos na região de Kherson, admitiu ontem que a situação no terreno é "muito complicada", com as forças ucranianas a avançarem rapidamente ao longo da margem ocidental do rio Dniepre e a tomarem várias localidades, incluindo Dudchany, que fica cerca de 30 quilómetros a sul da anterior frente de batalha.Recorde-se que a região de Kherson é uma das quatro regiões anexadas sexta-feira pela Rússia e, a confirmar-se este avanço, é mais uma prova de que as forças russas não controlam grande parte desses territórios. Este novo revés, juntamente com a perda da cidade de Lyman, no fim de semana, levou ontem ao afastamento do comandante do Distrito Militar Ocidental russo, general Alexander Zhuravlyov.Entretanto, e noutro sinal de que a mobilização de reservistas não está a correr como o esperado, milhares de novos recrutas foram rejeitados e enviados de volta a casa por "não cumprirem os critérios necessários para o serviço militar".O porta-voz do Kremlin admitiu que a Rússia desconhece os limites territoriais de duas das quatro regiões ucranianas anexadas na semana passada, Kherson e Zaporíjia, que não controla totalmente, e admitiu "pedir a ajuda" dos aliados pró-russos para definir as fronteiras.A Câmara Baixa do Parlamento russo aprovou ontem as leis que consagram a anexação dos territórios ocupados de Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporíjia.O líder checheno Ramzan Kadyrov, aliado de Putin, disse que vai enviar os três filhos adolescentes de 14, 15 e 16 anos para combater na Ucrânia.A Suécia enviou um submarino para avaliar os danos nos gasodutos Nord Stream I e II, atingidos por alegada sabotagem.O general David Petraeus, antigo diretor da CIA, avisou ontem que o uso de armas nucleares na Ucrânia seria "inaceitável" e teria uma resposta dura por parte da NATO. "Hipoteticamente, essa resposta poderia passar pela destruição de todas as forças convencionais russas na Ucrânia e na Crimeia, bem como toda a frota russa do mar Negro", disse Petraeus, adiantando que um ataque nuclear "não poderia ficar impune".