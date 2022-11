Tropas ucranianas começaram esta sexta-feira a chegar à cidade de Kherson, capital do ‘oblast’ (província) com o mesmo nome. A perda da cidade, única capital regional conquistada pelos russos desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, é uma derrota humilhante, que compromete o esforço de guerra russo e deixa outros territórios vulneráveis, caso da Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) e o ‘oblast’ de Zaporizhzhia, onde as tropas russas controlam a maior central nuclear da Europa.









