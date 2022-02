A reação internacional à invasão da Ucrânia por parte da Rússia estava este sábado marcada por várias incertezas e hesitações com impacto potencialmente importante. Uma delas prendia-se com o fecho dos estreitos dos Dardanelos e do Bósforo aos navios de guerra russos. A Turquia não confirmou a decisão, apesar de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ter tomado como certa.