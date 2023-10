Ucrânia diz que repeliu mais de 50 ataques russos nas últimas 24 horas

A Ucrânia disse esta segunda-feira que repeliu mais de 50 ataques russos nas últimas 24 horas em Avdivka, Marinka, Kupiansk e Bakhmut, na frente Leste, onde a Rússia intensificou a ofensiva para recuperar a iniciativa na guerra.

"Com o apoio da aviação, o inimigo levou a cabo, sem sucesso, ações de assalto" no eixo de Avdivka, pode ler-se no relatório do Estado-Maior de Kiev, que acrescenta que "os soldados ucranianos repeliram mais de 15 ataques inimigos" nesta secção da linha de contacto na província de Donetsk.

Avdivka está no centro dos esforços russos para reconquistar território.