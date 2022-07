A Ucrânia quer criar uma “força de combate de um milhão de efetivos” equipados com armamento ocidental para retomar as regiões do Sul do país ocupadas pelas forças russas, disse esta segunda-feira o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov.



Segundo Reznikov, o Presidente, Volodymyr Zelensky, deu ordens ao Estado-Maior para preparar planos para uma contraofensiva destinada a retomar o controlo do Sul do país, que é vital para a economia ucraniana devido ao acesso aos portos do Mar Negro.









