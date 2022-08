União Europeia apoia criação de centros para sobreviventes de crimes sexuais no país

A União Europeia (UE) está a apoiar a criação, na Ucrânia, de centros para sobreviventes de crimes sexuais durante a invasão russa, anunciou a Comissão Europeia, condenando que a violação seja "usada como arma".

A posição é da comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, que em entrevista à Lusa e outras agências internacionais, em Bruxelas, diz que as autoridades ucranianas pediram à UE "para apoiar a criação de um centro de sobreviventes porque eles não têm capacidade para lidar com todas as vítimas de violência sexual, mas também outro tipo de vítimas da guerra, e precisam da experiência europeia para tratar as pessoas".

"É por isso que eles queriam estes centros especiais de sobreviventes e, por isso, agora estamos a financiar e eles estão a começar a criar um número considerável de centros de sobreviventes em todo o país", revela Ylva Johansson.