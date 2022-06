União Europeia aprova novo pacote contra a Rússia: Corte de 90% das importações de petróleo russo

A União Europeia aprovou esta quinta-feira a sexta ronda de sanções contra a Rússia em sequência da invasão à Ucrânia, segundo afirmou um diplomata à agência noticiosa Reuters.



As sanções incluem a proibição parcial do petróleo e irão retirar o principal investidor russo da plataforma internacional SWIFT. Estas sanções surgem depois da Hungria ter negado a unanimidade necessária aos 27 países da União Europeia, aumentando assim as suas exigências nacionais.





"Há uma decisão dos embaixadores. O sexto pacote entrará em vigor após a publicação oficial da UE na sexta-feira", acrescentou o diplomata, em Bruxelas.