Os países da União Europeia (UE), incluindo Portugal, decidiram fechar os céus europeus aos aviões russos no âmbito das sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, reforçadas ontem com a aprovação da exclusão da Rússia do sistema SWIFT de pagamentos internacionais. A par do estrito segundo pacote de sanções, que visa limitar, desde logo, a capacidade de financiamento russo do esforço de guerra, os parceiros europeus avançaram igualmente com uma medida inédita: financiar a compra de armas para enviar para a Ucrânia.