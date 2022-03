União Europeia já recebeu em 12 dias tantos refugiados quanto em 2015 e 2016

A União Europeia (UE) já acolheu nos últimos 12 dias cerca de dois milhões de refugiados que fogem da ofensiva militar russa na Ucrânia, tantos quanto no conjunto de 2015 e 2016, disse esta terça-feira a comissária dos Assuntos Internos.

Intervindo num debate no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, sobre a deterioração da situação dos refugiados como consequência da agressão russa contra a Ucrânia, e imediatamente antes de apresentar um pacote de propostas hoje adotado pela Comissão em matéria de acolhimento de refugiados, Ylva Johansson sublinhou que, desde o início da invasão, já entraram no espaço comunitário "o mesmo número de refugiados que a UE recebeu no cômputo de 2015 e 2016", período marcado por uma crise migratória.

A comissária especificou que "mais de um milhão de refugiados entraram na Polónia, quase meio milhão na Roménia, 170 mil na Hungria e 130 mil na Eslováquia", sendo que "muitos dos que chegam vão rapidamente ter com familiares e amigos residentes em Estados-membros com maiores comunidades ucranianas".