"Vamos lutar até ao fim": Zelensky discursa no 13.º dia de guerra e garante que ucranianos vão continuar a resistir

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, falou esta terça-feira em direto na Câmara dos Comuns do Reino Unido, através de uma videochamada e afirmou que a Ucrânia não vai desistir.



"Vamos lutar ate ao fim. No mar, em terra, no céu, custe o que custar", disse Zelensky.





Mais de dez mil soldados russos já perderam a vida desde o início da invasão, disse o presidente ucraniano, revelando ainda que "os ucranianos sentem que têm força para continuar".O presidente ucraniano apelou ainda à ajuda internacional. "Por favor, façam com que a nossa Ucrânia continue a ser um país soberano e que os ucranianos tenham alguma segurança", concluiu.