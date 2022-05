Vencedores da Eurovisão vão fazer digressão para angariar fundos para a Ucrânia

Os vencedores da Eurovisão, Kalush Orchestra, anunciaram esta terça-feira que vão fazer uma digressão europeia. Os concertos têm o objetivo de angariar dinheiro para as tropas da Ucrânia, que já resistem à invasão russa há mais de 80 dias, avançou a Reuters.O vocalista, Olen Psiuk, disse numa conferência televisiva em Lviv que iriam divulgar, em breve, no Instagram, os locais onde os concertos vão acontecer. "Em cada atuação vamos arrecadar fundos para as necessidades do exército", revelou Psiuk.A música “Stefania”, que mistura rap com música folclórica tradicional, atingiu uma pontuação recorde de votações dos telespectadores, sagrando-se vencedora da 66ª edição do Festival da Eurovisão.