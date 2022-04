O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou esta quinta-feira vitória na batalha pelo controlo da cidade de Mariupol e suspendeu o assalto ao complexo industrial de Azovstal, onde estão entrincheirados os últimos defensores ucranianos, ordenando antes às suas forças para bloquearem completamente a zona “para que não passe nem uma mosca”.









“Considero que os planos para atacar a zona industrial são desnecessários. Ordeno que sejam cancelados. Não há necessidade de tomar essas catacumbas e rastejar nos subterrâneos dessas instalações industriais. Bloqueiem toda a zona para que não passe nem uma mosca”, disse Putin num encontro com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, o qual felicitou “pela campanha militar bem-sucedida para libertar Mariupol”.

A tomada da cidade após quase dois meses de cerco e violentos combates que mataram mais de 20 mil civis e destruíram mais de 90% dos edifícios é a primeira grande vitória das forças russas desde o início da invasão. A conquista de Mariupol, uma cidade portuária no Mar de Azov que antes da guerra tinha 400 mil habitantes, permite às tropas russas controlar um corredor terrestre entre a Crimeia, no Sul, e os territórios controlados pelos separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia e, através destes, com o Sul da Rússia.





O Governo ucraniano confirmou que as forças russas controlam a maior parte da cidade mas “perceberam que não conseguiriam tomar Azovstal pela força”, tendo apelado à Rússia para permitir a retirada dos cerca de mil civis e 500 soldados feridos que se encontram no complexo industrial.