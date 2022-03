Voluntários são "bem-vindos" para ajudar na luta contra as forças ucranianas, garante Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta sexta-feira que todos os voluntários que queiram lutar contra as forças ucranianas são "bem-vindos" e aprovou a entrega dos sistemas de mísseis ocidentais capturados aos combatentes rebeldes apoiados pelo país.Durante a reunião do Conselho de Segurança russo, o ministro da Defesa Sergei Shoigu garantiu que há mais de 16 mil voluntários no Médio Oriente disponíveis para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, segundo a agência Reuters.Sergei Shoigu propôs, ainda, a entrega de sistemas anti-tanques americanos a combatentes das regiões rebeldes de Luhansk e Donetsk, proposta que foi apoiada pelo próprio Putin.