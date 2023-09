Zelensky anuncia demissão do Ministro da Defesa

Volodymyr Zelenskiy disse, este domingo, que decidiu demitir o Ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, e que vai pedir ao parlamento para o substituir por Rustem Umerov, chefe do principal fundo de privatização da Ucrânia, avança a Reuters.O anúncio foi feito no discurso noturno do presidente ucraniano. "Decidi substituir o Ministro da Defesa da Ucrânia. Oleksii Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala", disse Zelensky. "Acredito que o Ministério precisa de novas abordagens e de outros formatos de interação com os militares e com a sociedade em geral".A mudança de Ministro da Defesa deve ser aprovada pelo parlamento.