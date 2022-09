Zelensky apela a protestos dos russos contra mobilização

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta quinta-feira aos russos que protestem contra a mobilização para a frente ucraniana anunciada pelo Kremlin ou que, por outro lado, "se rendam" às forças de Kiev.

"55.000 soldados russos foram mortos nesta guerra em seis meses (...) Vocês querem mais? Não? Então protestem! Lutem! Fujam! Ou rendam-se" ao exército ucraniano, afirmou Zelensky, desta vez em russo, no tradicional discurso diário em vídeo.

"Estas são as vossas opções para sobreviver. Vocês já são cúmplices de todos os crimes [do exército russo], assassínios e torturas que os ucranianos são vítimas. Porque estão em silêncio. Porque ainda estão em silêncio", acusou Zelensky, argumentando que as autoridades de Moscovo estão a preparar uma mobilização que pode chegar ao milhão de homens.