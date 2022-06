Zelensky aplica sanções contra Putin e todos os seus ministros

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou esta quinta-feira um decreto que impõe sanções pessoais contra líderes russos, incluindo o chefe de Estado, Vladimir Putin, e todos os seus ministros, devido à intervenção militar russa no seu país.

Segundo as agências internacionais de notícias, as sanções, aprovadas pelo Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, dirigem-se contra todos os membros do Governo e do Conselho de Segurança da Rússia, assim como contra o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Todos ficam impedidos de entrar na Ucrânia, veem os seus vistos e autorizações revogados e os seus ativos financeiros bloqueados.