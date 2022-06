Zelensky falou com António Costa e agradeceu apoio de Portugal na adesão da Ucrânia à UE

"Tive uma conversa com o primeiro-ministro António Costa. Agradeci-lhe pelo apoio em dar à Ucrânia o estado de candidato a membro da UE".





O presidente ucraniano concluiu ainda a dizer que concordou em usar "a experiência de Portugal" na "reaproximação à União Europeia".

Had a conversation with Prime Minister @antoniocostapm. Thanked for ’s support for granting Ukraine the status of a candidate for EU membership. We agreed to use Portugal's experience in our rapprochement with the EU #EmbraceUkraine