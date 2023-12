Zelensky participa no início de teleconferência entre líderes do G7

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai participar esta quarta-feira no início de uma teleconferência entre os líderes dos países do G7, informou o porta-voz do Governo japonês, Hirokazu Matsuno.

Zelensky cancelou inesperadamente uma comparência prevista na terça-feira perante o Congresso dos EUA, onde decorrem negociações tensas sobre novos fundos norte-americanos para ajudar a Ucrânia, em guerra com a Rússia.

A teleconferência terá lugar sob a égide do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, explicou Matsuno, uma vez que o Japão detém a presidência rotativa do G7 este ano. "O sr. Zelensky participará no início" desta cimeira 'online', acrescentou.