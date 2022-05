Zelensky pede às tropas russas que se recusem a lutar

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos soldados da Rússia que se recusem a lutar na Ucrânia, dizendo que até os generais de Moscovo esperam que milhares de tropas russas morram nas próximas semanas.

No habitual discurso diário, divulgado em vídeo no sábado à noite, Zelensky dirigiu-se, em russo, diretamente aos soldados da Rússia.

O líder ucraniano disse que a Rússia está a recrutar novas tropas, "com pouca motivação e pouca experiência de combate", para reforçar as unidades que sofreram perdas durante as primeiras semanas da invasão.