Se as armas de longo alcance fazem falta, a construção de uma fórmula de paz é igualmente necessária. O pedido chegou terça-feira à noite, pela voz do Presidente ucraniano, na sua habitual mensagem diária em vídeo, em que agradece a todos os países que estão a fornecer armamento a Kiev, mas apela aos aliados mais diplomacia para acabar com a guerra no país.Volodymyr Zelensky não concretizou em que alicerces deve assentar um eventual acordo de paz, nomeadamente se estaria disposto a perder parte do território ucraniano para a Rússia, como a Crimeia e parte ou a totalidade das regiões de Donetsk e Lugansk. Mas revela que Kiev está a sentir dificuldades no teatro de operações.