O Festival Eurovisão da Canção ganhou, este ano, uma importância histórica. A situação vivida na Ucrânia com a invasão russa foi o destaque do evento, em Turim, na Itália, apesar de a organização ter proibido quaisquer tipo de mensagens políticas.



Não foi impedimento para que a música se confundisse com o que se passa naquele país e as mensagens de apoio viessem de todos os cantos do Mundo.









