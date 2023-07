O altar no Parque Tejo, em Lisboa, onde o Papa Francisco vai celebrar missa no dia 6 de agosto, o ambão (púlpito), as bases para a Nossa Senhora Peregrina e Cruz Processional são algumas das ofertas de artesãos portugueses para a Jornada Mundial da Juventude. As cadeiras onde se vão sentar o Santo Padre e o Presidente da República, no Palácio de Belém, e outra que servirá para encontros privados de Francisco também são oferta.









Ver comentários