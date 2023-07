Diocese do Porto acolhe 16.212 jovens de 61 nacionalidades para a JMJ

A diocese do Porto recebe 16.212 jovens peregrinos na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza em Lisboa, entre 1 a 6 de agosto, anunciou esta quinta-feira o Comité Organizador Diocesano (COD) do Porto.

Segundo o COD do Porto, os 16.212 jovens são de 61 nacionalidades, sendo que 3.644 vêm da Polónia, 11 do Quirguistão, 3.471 da França e três dos Emirados Árabes Unidos.

Os peregrinos vão participar, entre 26 e 31 de julho, nos "Dias na Diocese" do Porto, momento que antecede a JMJ, em Lisboa.

O COD do Porto referiu ainda que, destes 16.212 jovens, 7.500 ficarão alojados em casa de famílias de acolhimento, sendo que os restantes permanecerão em diferentes espaços comunitários tais como instalações paroquiais ou escolas espalhadas pelo território da diocese.

Os "Dias na Diocese", que decorrem de 26 a 31 de julho em 17 dioceses de Portugal, correspondem à semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude, explicou.

"Jovens de todos os cantos do mundo vão poder conhecer a igreja local, partilhando a sua cultura e as diferentes maneiras de vivenciar a fé com as comunidades de cada região", vincou o COD do Porto.

Depois desses dias, os jovens partem para a JMJ, em Lisboa, onde são esperados mais de um milhão de participantes.

O COD do Porto aclarou que cada diocese é responsável por dinamizar um programa centrado em cinco pilares: acolhimento, descoberta, missão, cultura e envio.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com o Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19.